Nell’ambito del piano di rinnovo e ampliamento tecnologico del parco macchine dell’Ospedale Policlinico San Martino, è stato installato e attivato presso l’Unità Operativa di Radiologia Interventistica un nuovo angiografo ‘flat panel’, con l’obiettivo di garantire nuove e più efficaci terapie, con particolare attenzione all’ambito oncologico.

Il nuovo apparecchio è dotato di tutti gli accessori più moderni, permette di eseguire un’ampia gamma di interventi di radiologia interventistica vascolare e oncologica grazie a immagini ad alta risoluzione, oltre a garantire una minor dose di radiazioni per i pazienti.

In particolare la nuova apparecchiatura ha possibilità di elaborare immagini tridimensionali dei vasi sanguigni e fornire immagini simili a quella della TAC, oltre alla possibilità di fondere le immagini ottenute con quelle di altre metodiche tipo RM e TAC. Ciò consente lo sviluppo di nuove e moderne procedure, soprattutto nel trattamento dei tumori, dove l’operatore è ‘guidato’ dalla macchina per raggiungere la lesione neoplastica nei polmoni, nel fegato o nelle parti molli.

Giovanni Ucci, Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino: <>.

Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore alla Sanità della Regione Liguria: <>.

Lucio Castellan, Direttore dell’Unità Operativa Radiologia Interventistica: <>.

In questo senso va ricordato che l’Unità Operativa di Radiologia Interventistica è centro di riferimento metropolitano e regionale dove confluiscono, per esempio, la maggioranza dei pazienti con emorragie interne che richiedono interventi endovascolari in urgenza.

Correlati