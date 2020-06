Un nuovo viaggio nel giardino multietnico di Marco Damele a Camporosso dove convive anche l’origano cubano, il basilico greco, il coriandolo vietnamita e la cipolla egiziana oltre ad decine di varietà di salvia e piante insolite provenienti da tutto il mondo.

Il piacere del verde all’insegna della biodiversità, riscoprendo dalle piante odori, gusti e sapori perduti. Ogni pianta è diversa, impariamo giornalmente ad osservarle cercando di capire ogni minimo cambiamento, ogni minima forma di adattamento con le altre piante e l’ambiente circostante. Lo spirito ha bisogno del verde e dei fiori come è necessaria l’aria per respirare e sopravvivere. E’ questa la naturale importanza che hanno i vegetali nell’economia della natura e del territorio. L’osservazione che un giardino o un bosco rappresenta non è tanto una tecnica quanto un modo di pensare, perchè salvare anche un piccolo angolo di verde significa salvare in sé la biodiversità, la libertà, l’equilibrio e tanto altro…

In Italia ci sono oltre 5000 specie botaniche non autoctone, cioè non originarie del nostro territorio ma arrivate in Italia grazie alla migrazione dei popoli, agli scambi commerciali o per casualità che quotidianamente noi consumiamo nelle nostre tavole, coltiviamo nei nostri terreni o ammiriamo nei giardini. Siamo però pronti a difendere a spada tratta il ‘Made In Italy’, parlando di mangiare cibo italiano e sovranismo alimentare senza conoscere però la Storia. Impariamo tutti quanti prima di tutto conoscere, mangiare sano e cucinare il coriandolo vietnamita, o l’origano cubano, il basilico greco o la cipolla egiziana (che egiziana non è) poi certamente anche italiano.

Marco Damele, scrittore, imprenditore floricolo e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori e grazie agli insegnamenti di Libereso Guglielmi, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.

Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” e fresco di stampa il suo ultimo libro ” Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine”.