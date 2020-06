Dati odierni 03 giugno 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE TOTALE test effettuati 110.006(+946) Positivi in Liguria 2.791 (-28)

Coronavirus, in provincia di Imperia in calo contagiati (da 320 A 318) e sorvegliati a casa (DA 127 A 124), stabili i ricoverati (31)