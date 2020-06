Stamani nella Chiesa dell’Immacolata Concezione di Bordighera sono stati celebrati i funerali di Luciana De Bei in Ambrogio, mancata all’età di 77 anni. Lascia il marito Stefano, la figlia Mara ed i nipoti Anna e Giovanni. Luciana era particolarmente conosciuta nella città delle palme per aver lavorato per alcuni decenni nella storica panetteria “Ambrogio” sulla via Aurelia (attività aperta dal 1951 al 2008, condotta da Stefano e Piero Ambrogio).

