Continuando la tradizione di famiglia – già il padre era estetista e parrucchiere nella Parigi degli anni ’30 –, la signora Rita Comanducci, il cui motto è “Assoluto in Bellezza”, ha fondato un istituto divenuto un punto di riferimento del territorio e della vicina Costa Azzurra per la cura e il benessere di viso e corpo. Da sempre attenta da un lato alle esigenze delle sue affezionate clienti e dall’altro alle ultime novità nel campo della bellezza, ha saputo rispondere al bisogno di dimagrimento e di felicità sentito da molti, donne e uomini, investendo saggiamente nell’InfraBaldan 3.0 “la cabina dei chili”, il sistema per l’attivazione del metabolismo aerobico, dotato di diversi movimenti e nuove funzioni per un’efficacia superiore. Il sistema è brevettato e scientificamente dimostrato dalle pubblicazioni dell’International Journal of Obesity.

Un Italiano su due è in sovrappeso. I motivi possono essere tanti, per esempio un’alimentazione non corretta, la sedentarietà della vita moderna, l’avvicinarsi della menopausa e il recente lockdown. Non si tratta solo di un problema di bellezza, bensì di salute. Addirittura di salute pubblica in caso di obesità, diffusa anche tra i bambini, come afferma l’Organizzazione mondiale della Sanità. Non tutte le persone in sovrappeso riescono a tornare in forma con delle diete restrittive unitamente all’esercizio fisico. Ecco perché la signora Rita Comanducci è andata alla ricerca di una tecnologia in grado di essere d’aiuto nella difficile sfida di perdere i chili di troppo sia in generale che nei punti giusti a seconda della conformazione di ognuno di noi. E ha scovato la soluzione vincente nell’InfraBaldan 3.0, perciò ha aggiunto un’ulteriore qualifica alla propria attività: centro estetico e di dimagrimento, l’unico InfraBaldan nella provincia di Imperia.

In pratica come funziona? Il movimento moderato, costante e personalizzato (cyclette e step, dipende dalle zone da trattare), insieme al riscaldamento dei tessuti adiposi prodotto da selezionati infrarossi, va a riattivare il metabolismo aerobico, che rieducato è alla base del benessere psico-fisico della persona. L’accensione e lo spegnimento degli infrarossi sono sincronizzati con il battito cardiaco, per arrivare al giusto ritmo di allenamento, che può variare notevolmente da un individuo poco abituato a fare sport ad un tipo atletico. In tal modo il dimagrimento è naturale e continuo attraverso un percorso senza sforzi eccessivi e che lascia spazio alla piacevolezza delle sedute di 40 minuti, che si possono effettuare in totale relax oppure scegliendo sullo schermo il programma di intrattenimento preferito nella rosa di opzioni.

InfraBaldan 3.0 è frutto di oltre 25 anni di studi da parte del suo inventore, l’Ing. Fabio Marchesi. Dopo aver testato per un periodo di tempo sufficiente il metodo del Gruppo Baldan sulle proprie clienti, che hanno ottenuto dei risultati sorprendenti e li stanno mantenendo senza effetto yo-yo, l’istituto “Rita Comanducci” desidera che anche un pubblico più ampio conosca la soluzione definitiva per il dimagrimento, con la certezza di non proporre soltanto un miglioramento delle prestazioni fisiche e mentali, ma di regalare un’oasi di felicità. Provare per credere! “Rita Comanducci” si trova in Passeggiata Trento Trieste n. 35 a Ventimiglia e ha il piacere di offrirvi su appuntamento, prenotando al numero di telefono 0184-299051, la possibilità di una prova gratuita.