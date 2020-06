I controlli attuati dalla gendarmeria francese in ingresso in Francia ogni mattina ai frontalieri che si recano a lavorare hanno assunto ormai connotati grotteschi che esasperano chi si deve sorbire ore di coda ancora prima di iniziare a lavorare. Per andare in Francia serve l’autocertificazione da esibire prontamente agli agenti in frontiera ma inspiegabilmente le operazioni di controllo vanno per le lunghe ogni giorno creando come detto nervosismo ma anche problemi di ritardi sul lavoro per molti dei nostri connazionali che si recano oltre confine per lavoro. Oltretutto la Francia ha chiuso il valico di Ponte San Luigi imbottigliando tutto il traffico al valico di Ponte San Ludovico. Questa mattina i frontalieri esasperati hanno iniziato a suonare i clacson delle proprie auto e a protestare via social per una situazione a cui va posto rimedio il prima possibile

