“La nostra quotidiana sfida contro il Covid-19 – dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio – passa sempre più attraverso la nostra capacità di adottare comportamenti virtuosi e rispettosi del nostro prossimo; per tale ragione ho appena emesso Ordinanza sindacale che prevede una diversa modalità di utilizzo delle mascherine”. In sintesi questo è il provvedimento:

Taggia, da domani mascherina da usare anche all’aria aperta se non si può garantire distanza di sicurezza in modo continuato