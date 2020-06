A Sanremo una ventina di Sardine Ponentine ha partecipato sulla ciclabile, alla pedalata con la Costituzione, organizzata in occasione della Festa della Repubblica. Ogni partecipante ha mostrato un cartello con su riportato un articolo della Carta Costituzionale. I cartelli sono stati realizzati dal partigiano Alfredo Schiavi. “Il messaggio è: l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro e il resto lo sappiamo. La Costituzione è una, è quella a cui ci dobbiamo attenere” spiega Alessio Bellini, uno degli organizzatori, all’Ansa.

