Picchia la fidanzata incinta su un pullman di linea a Genova e viene arrestato. Un 27enne nigeriano residente a Genova ha cominciato a litigare con la donna. L’uomo, che ha picchiato con calci e pugni la fidanzata procurandole ecchimosi e tumefazioni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere a Marassi.

