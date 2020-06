Presenti anche il comandante del Corpo di Polizia Municipale Claudio Frattarola e il presidente U.N.U.C.I. Domenico Prevosto, nel rispetto delle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica tuttora in corso che non consentono forme di assembramento.

Oggi, martedì 2 giugno, la città di Sanremo rende omaggio alla Festa della Repubblica con la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti di via Roma (ore 10) e con un breve momento commemorativo alla presenza dell’assessore Costanza Pireri, in rappresentanza del sindaco e dell’Amministrazione comunale.