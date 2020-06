A Imperia sono 2800 i posti disponibili sulle spiagge libere. Per gestire gli ingressi è stata adottata un’app scaricabile sul cellulare (SpiaggiaTi) che permetterà di monitorare i posti a disposizione e le zone “rosse” sature di bagnanti. Ogni accesso in spiaggia sarà controllato da “steward”, 5 professionisti e una cinquantina selezionati tra chi percepisce il reddito di cittadinanza. In caso di inosservanza lo steward potrà richiamare l’attenzione con un fischietto e contattare i vigili, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

