Oggi 2 giugno ricorre il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica. Quest’anno, la giornata celebrativa si è svolta, nella mattinata, con la Deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto della provincia di Imperia Alberto Intini presso il monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria.

Alla cerimonia, avvenuta in forma ridotta – in adesione alle indicazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione all’attuale emergenza per la diffusione dell’epidemia da Covid 19 che ha colpito il nostro Paese – hanno partecipato alcune delle principali Autorità istituzionali.