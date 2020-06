Mercoledì 3 giugno, grazie alla disponibilità dei nostri Volontari riapriremo, pur con orario ridotto, gli uffici LILT di Corso Mombello 49 a Sanremo, così come gli spazi della nostra Delegazione a Bordighera presso Servizi Medici Hesperia in via Romana 40. Sia a Sanremo che a Bordighera saremo operativi dalle ore 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.

Ripartiranno anche le visite di prevenzione, sospese nei mesi scorsi: insieme al rispetto dei corretti stili di vita sono il solo percorso possibile per ridurre in maniera sensibile la mortalità della malattia oncologica e per noi rappresentano quindi una priorità.

È stato stilato uno specifico Protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM del 24/04/2020. Nell’ufficio sono già stati allestiti presidi atti alla protezione del pubblico e dei Volontari che prestano servizio e saranno ovviamente rispettate tutte le precauzioni e le norme per la prevenzione del contagio.

A ulteriore tutela di tutti, in data 26 maggio, la LILT ha provveduto alla sanificazione dei locali grazie alla generosità della ditta EDILFERA srl.

“Potrete contattarci ai numeri 0184 19 51 700 (Sanremo) o 0184.264003 Bordighera o all’indirizzo info@legatumorisanremo.it ” dicono i responsabili della Lilt.