Un uomo di 49 anni è morto cadendo in una scarpata da un sentiero che porta a Colle della gritta, a Monterosso al Mare (La Spezia). Il cadavere, avvistato da un escursionista, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Brugnato, con l’impiego di una sacca apposita e una barella usata per i soccorsi sui sentieri.

Escursionista muore a 49 anni cadendo in una scarpata da un sentiero