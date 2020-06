A Sanremo il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici comunica che, dalle ore 8 di mercoledì 3 giugno, su Strada Tre Ponti – dallo stabilimento balneare “Tre Ponti” sino al termine della via in direzione levante -, entrerà in vigore il divieto di transito per le operazioni di ripascimento delle spiagge comunali.

Correlati