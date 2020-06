“Poco fa ho firmato una nuova ordinanza con cui faremo ripartire dal 3 giugno i centri benessere e i centri termali. Confermiamo anche l’apertura delle spiagge. Andiamo avanti sulla nostra strada, prudenti ma convinti che il peggio non tornerà, grazie al lavoro di tutti”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria presentando la nuova ordinanza emanata oggi.

coronavirus, nuova ordinanza per riapertura in Liguria di Centri Benessere e Centri Termali