La celebre modella, attrice e presentatrice svedese Victoria Silvstedt è stata ospite de “La Reserve” di Bordighera, ed ha pubblicato una foto sul proprio profilo di Instagra, seguito da 740 milla followers. “Sono così felice di vedere che l’Italia ha iniziato ad aprirsi … a Bordighera ho fatto il miglior pasto da molto tempo”. Non è la prima volta che la Silvstedt si reca nella città delle palme: nell’agosto di tre anni fa era stata ospite del Lido Giunchetto.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta