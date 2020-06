È morto a 89 anni a Cesenatico, Tinin Mantegazza, illustratore e scenografo noto per essere stato il creatore dell’uccello Dodò, pupazzo protagonista della trentennale trasmissione per bambini “L’albero azzurro”. L’artista, originario di Varazze (Savona), iniziò a lavorare alla Rai nel 1958, firmando programmi rivolti ai bambini tra i 4 e i 7 anni, tra cui le Telefiabe. Per “L’Albero Azzurro”, la più longeva trasmissione della tv dei ragazzi Mantegazza creò il pupazzo Dodò, uccello a pois giallo e dal lungo becco, tuttora protagonista tutti i giorni su Rai Yoyo.

Correlati