I liguri potranno andare a trascorrere le vacanze in Grecia senza problemi. L’ambasciata greca in Italia indica termini e condizioni per la riapertura a visitatori stranieri, compresi i turisti italiani. All’aeroporto di Atena solo i turisti in arrivo da Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto saranno sottoposti a un test al momento del loro arrivo. La fase 1 prevede fino al 15 giugno i voli internazionali solo all’aeroporto di Atene. Tutti i visitatori all’arrivo saranno sottoposti ad un test e dovranno trascorrere la notte in un albergo designato. La fase 2 sino al 30 giugno i voli internazionali sono ammessi negli aeroporti di Atene e Salonicco. La fase 3 si apre il primo luglio. I voli internazionali sono ammessi in tutti gli aeroporti di Grecia. Gli arrivi via mare saranno consentiti dal 1° luglio. I visitatori saranno soggetti a test casuali all’arrivo.

Correlati