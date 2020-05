“Genova e la Liguria sono sicuramente un importante riferimento per la cultura italiana. E hanno dato un segnale importante di ripartenza con le prime mostre avviate, con i siti archeologici aperti, con il primato di sito virtuali visitati durante il lockdown. I suoi teatri sono già aperti, in anticipo rispetto alle tempistiche del Governo, per poter lavorare alle produzioni e per le prove, anche grazie al lavoro di una Regione che ha contribuito a protocolli chiari per la ripartenza, insieme alle altre regioni, e a proporre emendamenti ai decreti del Governo perché nessuno venisse lasciato indietro. La cultura deve ripartire, e con la cultura tutti i suoi artisti che la animano e la fanno vivere. Quanto alla presenza in piazza del Pd mi auguro che non sia stata solo a favore di comunicato serale per chiedere a Regione ciò che deve fare il governo. Immagino che la presenza in piazza dei consiglieri del od sia stata per assumersi l’impegno di portare le richieste al Governo e al ministro della Cultura, del loro stesso partito. Perché il reddito che chiedono è una richiesta indirizzata al Governo. Anche in fatto di Cultura, con protocolli fatti su tutto e ora in elaborazione anche su tutte le tipologie di spettacolo dal vivo non sono certo le Regioni a non essere state motore di ripartenza”. Così l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo sulla protesta in piazza dei lavoratori dello spettacolo.

