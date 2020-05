“Il nuovo coronavirus potrebbe ora essere diverso: la potenza di fuoco che aveva tale virus due mesi fa non è la stessa potenza di fuoco che ha oggi – dice il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, all’Ansa. “Oggi la malattia è diversa: la presentazione clinica e il decorso sono infatti molto più lievi. I malati di ora sono diversi da quelli di due mesi fa: prima i pazienti avevano una condizione molto più grave, ora meno. La presentazione clinica ed il decorso sono più lievi” conclude Bassetti.

