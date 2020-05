In riferimento alla notizia diffusa nella giornata odierna, sabato 30 maggio, dalla testata giornalistica online Rivierasport.it sul fatto che potrebbe essere a rischio l’iscrizione della squadra biancorossa al prossimo campionato di Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia smentisce categoricamente l’indiscrezione.

«A causa dell’emergenza coronavirus, che ha fermato il mondo dello sport nazionale e provinciale, i vertici della società biancorossa non si sono ancora incontrati per parlare della prossima stagione – dichiara il direttore sportivo Salvatore Cascià – Prossimamente anche la nostra società organizzerà una riunione in vista della nuova stagione, ma al momento non è stato ancora deciso nulla».

