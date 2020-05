Ha suscitato profonda commozione la scomparsa di Sabrina Sismondini 46 anni ,da tempo malata,molto conosciuta nella città di confine e in particolare nella zona di Latte e Grimaldi. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore testimoniano l’affetto verso Sabrina e che allo stesso tempo ne descrivono il carattere sempre disponibile e generoso.

