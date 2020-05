Ieri sera a Sanremo ha debuttato la movida “blindata” in piazza Bresca con la presenza degli steward, incaricati di vigilare su distanziamento e mascherine. Sono entrati in servizio intorno alle 19, ma la loro presenza si è fatta sentire dopo il tramonto. Il banco di prova importante sarà stasera quando intorno alle 23 i numeri in piazza aumenteranno, come rileva Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati