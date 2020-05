Oggi la Web Conference sulla regolarizzazione dei Migranti, dalla Liguria risponderanno dal Comitato per gli Immigrati

Si terrà oggi, 30 maggio, a partire dalle ore 16.30 il webinar sulla regolarizzazione dei migranti organizzato da Cara Italia.

L’evento intitolato “Regolarizzazione dei migranti – Analisi critica del provvedimento: la parola agli immigrati”, offrirà agli immigrati l’opportunità di fare un’analisi critica del provvedimento e proporre alle autorità il tipo di regolarizzazione che serve al Paese oggi.

“Credo sia importante far sentire le voci degli immigrati che spesso sono assenti quando si affrontano queste tematiche – afferma Stephen Ogongo, Coordinatore di Cara Italia – Ci sono partiti, associazioni, organizzazioni, sindacati, esperti, etc che spesso parlano per gli immigrati, senza mai permettere a queste persone di esprimersi liberamente. È giunto il momento di avere gli immigrati che giocano ruoli da protagonista nelle battaglie per il rispetto dei diritti e della dignità umana.”

Il decreto Rilancio approvato dal governo italiano il 13 maggio contiene una misura per regolarizzare una parte dei migranti irregolari che vivono in Italia. Circa 200 mila, a fronte dei circa 500-600 mila immigrati irregolari che lavorano in Italia potranno accedere a questa procedura di regolarizzazione e chiedere un permesso temporaneo di sei mesi.

Avvocato Federica Merlo e Avvocato Alì Listì Maman, due legali esperti in Diritto dell’Immigrazione spiegheranno il provvedimento relativo alla regolarizzazione degli immigrati e le sue criticità. In modo specifico, risponderanno alle seguenti domande: Chi può fare la domanda? Chi può mettere in regola i lavoratori irregolari? Quali sono le attività lavorative interessate? Quali datori di lavoro e immigrati sono esclusi dalla sanatoria? Quando fare la domanda e come? Quali sono i requisiti?

Al webinar parteciperanno persone di origine immigrata molto attive nel mondo dell’immigrazione. Includono attivisti antidiscriminazione/immigrazione, blogger/Youtuber, mediatori culturali, consigliere comunale, rappresentati di associazioni d’immigrati, etc.

RELATORI:

Federica Merlo:

Avvocato iscritto all’ordine degli avvocati di Verona. Pratica principalmente nel campo del diritto penale e del diritto dell’immigrazione, e redattore delle guide pratiche sul tema dell’immigrazione per Stranieriinitalia.it. È socia della Camera avvocati immigrazionisti del Triveneto

Alì Listì Maman:

Avvocato che si occupa delle materie relative al diritto penale e al diritto dell’immigrazione, nonché di tutela del consumatore e di sovraindebitamento (Legge 3/2012) oltre al diritto di società.

Ha conseguito una notevole esperienza nel diritto dell’immigrazione, avendo rivestito la carica di presidente dell’Associazione Gange Onlus, per la difesa dei diritti dei migranti, continuando la sua opera di collaborazione umanitaria con l’Associazione Malam Mourna Onlus.

Evelyne Sukali:

È blogger e attivista per i diritti degli immigrati, e un podcaster che usa i suoi video per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione.

Afana Bella Dieudonne:

Presidente dell’Associazione Studenti Stranieri – Università di Bari e Cofondatore della Società Cooperativa Terra Nostra.

Lamine Barry:

Un’artista che fa musica rap e attivista contro le discriminazioni.

Paolo Barros:

Consigliere del Comune di Roma e Presidente di Commissione Mobilita e Periferie del Municipio IX EUR e Presidente di Neri Italiani – Black Italians.

John Modupe (OMJ):

Podcaster, musicista e un creator digitale. Ogni settimana OMJ crea un video a impatto su temi di attualità. I suoi video sono corti e hanno spesso un tono comico che serve a rendere argomenti spesso considerati noiosi più “digeribili” dalle generazioni più giovani.

Komal Sonya Tekchandani:

Operatrice volontaria per l’integrazione delle comunità Sud Asiatiche.

Steve Emejuru:

Mediatore culturale, artista e insegnante di danza africana e speaker radiofonico.

Moussa Diallo (Mike):

Mediatore culturale

Aleksandra Matikj:

Presidente del Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione

Sofonias K.Workie:

Attualmente laureando in Giurisprudenza all’Università della Sapienza. Nel 2019 collabora alla nascita del Black Post (www.blackpost.it) il primo giornale online, occupandosi come redattore di politica interna ed estera. Formato interamente da immigrati di prima e seconda generazione, con lo slogan “Informazione nero su bianco” provano a combattere e ribaltare un po’ l’ottica deviata in modo negativo della società italiana sugli stranieri.

Gamaliel Niyonsaba:

Laureato in Filosofia a Roma, Mediatore Interculturale, Fondatore e Responsabile del sito www.permessodisoggiorno.org

Jacques Lutondo:

Operatore sociale che si considera un “AfroItaliano” di origine Congolese poiché è nato nella RD Congo (All’epoca Zaïre) ma è cresciuto qui in Italia.

Il webinar sarà moderato dalla Prof.ssa Alessandra Sannella dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale & Esperta di immigrazione.

L’appuntamento è sul gruppo Facebook di Cara Italia (per collegarti al gruppo clicca qui: https:ww.facebook.com/groups/caraitalia/)