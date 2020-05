Sabato 11 luglio Padre Marco Tasca, Conventuale, Arcivescovo eletto di Genova, riceverà, a Genova, dal cardinale Angelo Bagnasco, la Consacrazione Episcopale e farà il suo ingresso come Arcivescovo Metropolita della Chiesa Genovese. Il 24 giugno (San Giovanni Battista) festa per Genova, il Cardinale Bagnasco darà il suo saluto alla Chiesa e alla Città al termine, dopo circa 14 anni, del suo mandato di Pastore dell’Arcidiocesi.

