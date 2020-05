Sono 13mila i dispositivi di protezione individuale consegnati oggi dalla vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale al portavoce del Forum del Terzo Settore della Liguria Andrea Rivano. “Si tratta di un segnale di vicinanza e ringraziamento da parte di Regione Liguria nei confronti di tutti gli enti del Terzo Settore – spiega l’assessore Viale – che, soprattutto con il mondo del volontariato, hanno garantito un supporto indispensabile durante l’emergenza coronavirus, specie nei confronti delle fasce più fragili della popolazione. Continuiamo a lavorare per ulteriori forniture che possano essere un valido supporto per la ripartenza dei servizi nella fase2”. La consegna è avvenuta alla Fiera di Genova, presso il magazzino della Protezione civile regionale dove sono stoccati i Dpi.

