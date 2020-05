Coronavirus, il Ministro Speranza: “Spostamenti tra tutte le regioni dal 3 giugno. per ora non ci sono ragioni per impedirli”

"Il decreto legge prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'Ansa al termine della riunione di Conte con i capi delegazione.