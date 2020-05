Volotea riprenderà i suoi voli dall’aeroporto di Genova il 18 giugno, mentre la base ligure ornerà a essere operativa dal 3 luglio. Dal 18 giugno si volerà da Genova a Palermo, dal 19 giugno a Napoli, dal 20 giugno a Catania, dal 21 giugno a Olbia, dal 3 luglio a Lamezia Terme e dal 4 luglio si potrà volare da Genova alla volta di Alghero, Brindisi, Cagliari, Lampedusa e Pantelleria. In estate la low-cost rafforzerà la sua offerta domestica, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze e più posti in vendita, per verso Napoli e Cagliari.

Correlati