“Chiediamo di votare a fine luglio, ove il Governo e il Parlamento decidano qualcosa di diverso, 5 Regioni sceglieranno di comune accordo di votare nella prima data utile, il 6 settembre” dice il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul voto per le Regionali. Il Governo pensa a un election day il 20 settembre. “Nessun presidente di Regione si prenderà la responsabilità di far riaprire le scuole dopo 7 mesi di chiusura, di far andare i ragazzi a scuola, poi di richiuderle, di far andare a votare milioni di persone, di doverle sanificare e di rimandare i ragazzi a scuola” afferma Toti.

