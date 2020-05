Un principio di incendio all’ospedale Gaslini di Genova ha costretto ad evacuare il padiglione 8. Il rogo è stato spento dalla squadra antincendio dell’istituto. Medici e pazienti sono stati allontanati per precauzione. La causa potrebbe essere un accumulo di fogliame in un’intercapedine.

