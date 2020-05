Secondo la Fondazione Gimbe, Lombardia, Piemonte e Liguria, non sono pronte, dal punto di vista epidemiologico, alla riapertura tra Regioni per il 3 giugno. La Fondazione Gimbe ha valutato tre elementi nel periodo 4-27 maggio: percentuale di tamponi diagnostici positivi, tamponi diagnostici per 100 mila abitanti, incidenza di nuovi casi per 100mila abitanti. Lombardia, Piemonte e Liguria risultano superiori alla media nazionale per incidenza di nuovi casi per 100.000 abitanti: rispetto alla media nazionale, la Lombardia ne ha 96, la Liguria 76 e il Piemonte 63. “Il primo scenario, più rischioso, è quello riaprire la mobilità su tutto il territorio nazionale. Il secondo di mantenere le limitazioni solo nelle 3 Regioni più a rischio, con l’opzione di consentire la mobilità tra di esse; il terzo di prolungare il blocco totale della mobilità interregionale” afferma Cartabellotta.

Correlati