Sul turismo “la nostra politica sarà quella di sostituire la domanda estera con quella interna. Anche questa, come tutte le crisi, può produrre opportunità” ha detto oggi il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Questa estate mancheranno i turisti dall’est europeo e dagli Usa, ma di fronte all’impossibilità di intraprendere viaggi in luoghi lontani, la Liguria può essere la risposta turistica soprattutto per i mercati interni di Lombardia, Piemonte ed Emilia, un bacino da 20 milioni di persone che hanno già grande consuetudine a visitare la nostra regione. Con le politiche di sicurezza che abbiamo adottato è possibile recuperare molta parte del nostro Pil turistico già da giugno” sostiene Toti.

Correlati