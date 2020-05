Taggia, una persona in gravi condizioni per l’incendio divampato in un condominio

A Taggia stamani alcune persone sono rimaste intossicate, una in modo grave, in un incendio divampato in un condominio di piazza Spinola. Le fiamme avrebbero avuto origine da un quadro elettrico situato nell’androne. Si è propagata una spessa coltre di fumo che ha invaso la tromba delle scale. Alcuni inquilini sono usciti sul terrazzo e altri sono andati sul tetto, venendo salvati con le autoscale dei pompieri. Altri sono rimasti intossicati, tentando di uscire dal portone. L’intero stabile potrebbe essere dichiarato inagibile. Correlati