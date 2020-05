Lo scorso fine settimana a Sanremo si è verificata una massiccia affluenza di persone nei locali della movida. Stamani il Comune ha tenuto un incontro con gli esercenti di piazza Bresca e delle zone vicine, il sindaco Alberto Biancheri, il dirigente del commissariato Giovanni Santoro e il comandante dei vigili Claudio Frattarola. Per evitare assembramenti sarà possibile bere aperitivi solo da seduti e gli ingressi in piazza Bresca saranno contingentati. “Il sindaco non vuole la chiusura dei locali, l’idea è di lavorare solo con gente seduta. E’ una limitazione ma ci permette di stare aperti” dice Andrea Di Baldassarre, presidente cittadino di Confcommercio.

