Il gup Paolo Luppi ha motivato dell’assoluzione di Alberto Muraglia, il vigile di Sanremo noto per aver timbrato il cartellino indossando solo una maglietta e le mutande. “La timbratura in abiti succinti non costituisce neppure un indizio di illiceità penale e ha una sua spiegazione logica, tanto più che la la funambolica opera di valutazione dei labili indizi di reato non può rappresentare la base di un teorema accusatorio. Anche ammesso che talvolta il Muraglia abbia timbrato in mutande, non va dimenticato che le contestazioni mosse all’imputato erano di falso e truffa, non di atti osceni o di atti contrari alla pubblica decenza”. In un caso Muraglia timbrò in mutande perché si era tolto la divisa dopo essere stato a dirigere il traffico sotto un temporale e una volta ispezionò il piazzale del mercato mezz’ora prima di iniziare il servizio.

