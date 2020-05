Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Alessandro Piana (Lega) afferma: “L’assenza di traffico durante il lockdown sarebbe stata una buona occasione per fare i lavori senza arrecare danni ai liguri. Facendo lo slalom tra i cantieri, oggi sembra quasi che le nostre autostrade siano state bombardate. Recandomi regolarmente da Imperia a Genova anche durante il lockdown, posso testimoniare che non c’erano cantieri. Ora ce ne sono una ventina, di cui molti lunghi chilometri, un disastro. E’ una vergogna che i liguri siano costretti a subire le conseguenze del braccio di ferro tra le società concessionarie delle autostrade e il Governo”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta