Il presidente del Consiglio regionale Piana (Lega) continua a rinviare il ritorno in aula con continui approfondimenti, che si susseguono da circa un mese e il presidente della Giunta Toti lo critica su Facebook. In un giorno è la terza volta che la Lega e Toti si dividono: prima sulla app Immuni, poi sul Garante dei detenuti e adesso sulle modalità di svolgimento del Consiglio regionale. Ma Toti lo sa che in Consiglio comanda la sua maggioranza e il Gruppo del PD ha chiesto, da tempo, di tornare a lavorare in aula, come oggi ha fatto per esempio la Regione Lombardia? La maggioranza si parla o preferisce farsi la guerra a distanza?

Pd Regione Liguria