Ad Alassio ignoti hanno versato liquido infiammabile davanti alla casa di campagna dove risiede la figlia del giornalista Daniele La Corte e dove la famiglia trascorre le vacanze estive in località Cavia.

L’Ordine dei Giornalisti della Liguria è solidale con il collega La Corte “bersaglio di un gravissimo episodio sul quale sono in corso indagini da parte degli inquirenti. Con l’auspicio che si risalga quanto prima ai responsabili e sia fatta luce sul gravissimo e allarmante episodio, l’Ordine è vicino a Daniele e ai suoi familiari in questi momenti di tensione”.

Quando si leggono notizie di minacce e intimidazioni l’attenzione delle istituzioni deve essere massima.

Leggere quanto accaduto al giornalista e scrittore Daniele La Corte, proprio per la conoscenza che ne ho, mi ha turbato in modo particolare.

Benché non conosca le ragioni che hanno determinato questo gesto intimidatorio, mi auguro che le Forze dell’Ordine e la Magistratura possano entro brevissimo chiarire l’accaduto e assicurare alla Giustizia chi si macchiato di tale reato.

La cultura della minaccia e dell’intimidazione, tanto diretta quanto “sordida”, a chiunque indirizzata, donna, uomo o impresa che sia non ha mai giustificazione; non appartiene alla nostra storia e alla nostra terra e dobbiamo fare di tutto perché sia stroncata ed estirpata.

A Daniele ed alla sua famiglia giungano la vicinanza e la solidarietà mia e di tutta la nostra comunità.

On. avv. Franco Vazio

Vice Presidente Commissione Giustizia della Camera