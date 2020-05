In particolare, dalla Msc Fantasia saranno trasferiti a bordo della nave ospedale 10 marittimi con il coronavirus: gli 8 che erano già in isolamento perché positivi al Covid-19 prima dell’arrivo della nave a Genova e 2 membri dell’equipaggio che, sottoposti al tampone da parte di Usmaf, ad oggi sono risultati positivi.

“L’operazione è stata proposta da Regione Liguria e Asl3, cui fa capo il reparto covid sulla nave ospedale Spendid – ricorda l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – e condivisa da tutti i soggetti del tavolo tecnico per l’emergenza, quindi il Dipartimento nazionale di Protezione civile, l’Usmaf (Ufficio sanità marittima che fa capo al ministero della salute), compagnia di crociera e Polizia di frontiera. Il trasferimento dei marittimi si concluderà entro domani: a quel punto la nave Msc Splendida sarà ‘covid free’ e potrà iniziare la sanificazione a bordo”.