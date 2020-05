Al momento in provincia di Imperia, a fronte di un potenziale di 400 test giornalieri per rilevare il Coronavirus, il numero reale è di una sessantina al giorno, in media. Le nuove positività rilevate di rado superano la decina. Si fanno meno tamponi in provincia, nonostante il progressivo aumento della capacità di analisi quotidiana che con un nuovo macchinario a luglio metterà in grado l’Asl di effettuarne 1500 al giorno, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

