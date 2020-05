Due persone, madre e giglio sono finite agli arresti per circonvenzione di incapace. G.B 66 anni aveva sposato un facoltoso avvocato di 91 anni M.A che sofferente a causa dell’età nel 2017 si trova necessariamente a ricercare una badante. Si presenta per il posto la citata G.B che col tempo riesce a ottenere dal professionista anche la procura generale per occuparsi degli affari dello stesso che poi sposerà nel 2018.

Un matrimonio, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dettato dalla convenienza e che porterà l’anziano avvocato a essere ricoverato presso la casa di riposo di Apricale. Nel frattempo la donna è il figlio spendono il capitale del professionista acquistando anche un bar in via Roma in pieno centro cittadino . Tutti comportamenti che hanno portato all’accusa di auto riciclaggio per la donna e di riciclaggio per il figlio M.C 30 anni . Arresti domiciliari e sequestro del bar