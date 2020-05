Il Comitato Tecnico Scientifico si è opposto all’ipotesi di riaprire le scuole per l’ultimo giorno dell’anno. Tutti i componenti, avrebbero deliberato negativamente. “Se il Comitato tecnico scientifico non ritiene sia abbastanza sicuro, lavoreremo con gli enti locali per consentire di farlo all’aperto o in altri luoghi adatti” ha detto la la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani (nella foto) a Sky Tg24. ll Ministro Speranza assicura che a settembre le scuole riapriranno per tutti.

