Si va verso l’election day il 20 settembre. Stessa data per elezioni regionali, comunali e referendum sul taglio dei parlamentari. “E’ una data assurda nel senso che non c’è nessun accordo formaòe tra Governo e Regioni – dicono il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e il vicepresidente Giovanni Toti – Cinque delle sei Regioni chiamate alle urne avevano indicato ufficialmente altre date: il 26 luglio, il 6 settembre o al massimo il 13 settembre”.

