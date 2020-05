I primi risultati della ricerca indicano che il SARS-CoV-2 ha iniziato a circolare già alla fine di dicembre (prima TAC “sospetta” il 27 dicembre). La presenza di anticorpi è stata riscontrata in 13 campioni di sangue nella prima metà di gennaio. Si tratta di evidenze che corrispondono ai risultati della modellistica previsionale,

Pubblicate le prime risultanze dello studio di Alisa sulla circolazione del coronavirus in Liguria precedentemente all’esordio del primo cluster di Alassio a fine febbraio.

Coronavirus in Liguria, risale al 27 dicembre il primo caso sospetto