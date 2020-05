GENOVA. Massima disponibilità da parte di Regione Liguria per trasferire sulla nave ospedale Spendid e, se necessario, anche nella struttura di Viale Cembrano eventuali marittimi che risultassero positivi al Covid-19 o che dovessero essere sottoposti a quarantena a seguito dei tamponi effettuati dal personale dell’Usmaf su 38 membri dell’equipaggio della Msc Fantasia, a bordo della quale si trovano già, in isolamento, 8 marittimi con il coronavirus.

È quanto manifestato dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone nel corso della riunione in videoconferenza del tavolo tecnico per l’emergenza, alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento nazionale della Protezione civile, di Msc, Capitaneria di Porto, Ufficio sanità marittima (Usmaf) e Polizia di Frontiera.

In applicazione delle disposizioni nazionali che impongono due tamponi per accertare la negatività al covid, l’Usmaf ha infatti disposto in via precauzionale di sottoporre a tampone i 38 marittimi che avevano avuto qualche sintomo nelle scorse settimane ed erano già stati sottoposti ad un unico tampone, risultato negativo, prima che la nave arrivasse a Genova.

“Il nostro obiettivo, non appena avremo l’esito dei tamponi effettuati da Usmaf – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – è procedere con il trasferimento sulla nave ospedale Spendid e, se necessario, anche nella Rsa di viale Cembrano a Genova, sia degli 8 marittimi già accertati positivi sia degli altri che dovessero risultare positivi ed eventualmente anche di coloro che, in quanto contatti di caso certo, dovessero essere sottoposti a quarantena. Sulla nave ospedale Spendid abbiamo, oggi, la disponibilità è di 12 posti covid oltre a 25 posti per la quarantena mentre ci sono 20 posti covid disponibili nella struttura di Viale Cembrano: pensiamo che potranno essere utilizzate anche per il trasferimento delle 13 persone in quarantena, tra cui 9 positivi, attualmente a bordo di un’altra nave da crociera attraccata a Genova, la Msc Spendida. In questo modo, spero entro domani o al massimo entro giovedì, saremo in grado di trasferire tutti i marittimi positivi o quarantenati di entrambe le navi da crociera, dando così la possibilità di procedere alle sanificazioni e di avviare il piano di sbarchi per il rientro a casa di gran parte degli equipaggi”.

In particolare, secondo quanto stabilito dai componenti del tavolo tecnico per l’emergenza, sono già in programma giovedì 28 il rientro con voli charter di 10 marittimi argentini della Msc Fantasia e dei marittimi indiani attualmente a bordo delle navi Msc Spendida e Opera, mentre il 29 e 30 maggio partiranno, sempre con voli charter, anche 190 marittimi indiani ora a bordo di Msc Fantasia.