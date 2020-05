A Genova la Polizia ha arrestato un 50enne, di origini albanesi, accusato di avere picchiato la moglie e i due figli. Una violenza che sarebbe durata per 26 anni. La donna nel 2015 lo aveva già denunciato e l’uomo era stato allontanato da casa. Da quel momento, l’uomo sembrava cambiato tanto che la moglie lo aveva fatto tornare in famiglia. Le violenze sono ricominciate e sono culminate nel periodo del lockdown, con violenze e insulti quotidiani.

Arrestato marito accusato di aver picchiato e maltrattato la moglie per 26 anni