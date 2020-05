A Genova in corso Italia un 36enne ha ricevuto una doppia denuncia perchè per godersi il sole sugli scogli si è presentato come agente di Polizia a uno dei soci di un circolo dicendo di essere autorizzato ad andare sugli scogli per controlli. Quando gli agenti, veri, si sono presentati, l’uomo ha detto di avere usato quella scusa perché si era sentito minacciato da domande insistenti.

