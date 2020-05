A Sanremo il primo sabato di movida dopo il lockdown rischia di essere l’ultimo. Potrebbe essere decisa la chiusura anticipata dei locali. Dalle 23.30 in poi le mascherine sono quasi del tutto scomparse, persone accalcate fuori dai locali, con baci, abbracci, pacche sulle spalle. Una situazione sfuggita ai gestori dei locali da via Gaudio alle piazze Bresca e Sardi. “Non escludo provvedimenti drastici. Non tolleriamo comportamenti che mettono a repentaglio la salute pubblica e l’economia cittadina” dice il sindaco Alberto Biancheri a Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

