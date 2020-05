Il 10 maggio si è concluso il termine per presentare le domande del Primo concorso “Lucetto Ramella”. Il concorso, indetto per ricordare uno dei personaggi più cari a tutta la città di Imperia, ha riscosso notevole successo di risposta a livello nazionale e internazionale.

Sono infatti pervenuti oltre 400 componimenti per tutte le sezioni contemplate dal concorso, tra cui immagini inedite. Molti degli elaborati pervenuti sono stati realizzati da alunni di scuole locali ma la maggior parte proviene da autori di altre città; tutti il materiale ricevuto è stato inviato ai membri della giuria che sta provvedendo ad esaminarlo.

La premiazione si terrà nella seconda parte di giugno 2020 presso la biblioteca Leonardo Lagorio di Imperia alla presenza della giuria e delle autorità che hanno collaborato all’evento. Il concorso, lo ricordiamo, con il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia di Imperia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è stato organizzato dalla famiglia Ramella, in collaborazione con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi.

